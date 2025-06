CASERTA. TROPPA SOFFERENZA. Uomo gravemente malato prova a farla finita

CASERTA – Tentato suicidio a Caserta dove un uomo di 75 anni, affetto da una grave malattia, ha cercato di togliersi la vita tagliandosi la gola.

L’episodio è avvenuto in una traversa della Nazionale Appia, vicino al confine con Casagiove, dove i soccorsi sono intervenuti prontamente dopo una chiamata di emergenza. L’anziano, le cui condizioni di salute erano già compromesse dalla malattia, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono attualmente critiche.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della città capoluogo per accertare le dinamiche del gesto, mentre i sanitari hanno prestato i primi soccorsi prima del trasferimento in codice rosso. Non è stata trovata alcuna lettera d’addio, ma le indagini proseguono per escludere eventuali concause.