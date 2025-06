Trovata morta in casa, fissato l’ultimo saluto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SAN TAMMARO – Saranno celebrati oggi, 2 giugno, alle ore 11,30 presso la chiesa Parrocchiale di San Tammaro i funerali di Maria Antonietta Cardillo, 53 anni trovata morta in un’abitazione tra San Tammaro e Capua, in via Carlo Cattaneo.

Al momento del ritrovamento il cadavere presentava una busta di plastica sulla testa e una corda al collo, facendo pensare ad un gesto volontario.

Il feretro proseguirà verso il cimitero di Santa Maria Capua Vetere dove avrà luogo la tumulazione.