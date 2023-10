Trovato morto in casa: CAPUA dice addio a Gennaro “o’ coiffeur”

Stroncato da un malore improvviso

CAPUA (Lidia e Christian de Angelis) Drammatica scoperta ieri in un’abitazione di Capua. Trovato senza vita il 48enne Gennaro Tessitore. I familiari preoccupati del fatto che non avevano notizie dell’uomo hanno chiesto l’intervento dei soccorsi che entrati in casa hanno fatto l’amara scoperta. Alla base sembrerebbero cause naturali, un malore fatale. Nessuna autopsia, i funerali oggi alle 16 nella Cattedrale di Capua. Appresa la ferale notizia numerosi I messaggi di addio e cordoglio ai familiari