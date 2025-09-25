Trovato morto in un cantiere edile, 17enne si toglie la vita

Il dramma era stato raccontato nella serata di ieri dal programma “Chi l’ha visto?”

CASERTA – Si è conclusa in tragedia la vicenda della scomparsa del 17enne di Mariglianella, Daniele Ponzo, le cui tracce si erano perse nella serata di ieri alle 19. L’ultima volta, il giovane era stato avvistato in sella alla sua mountain bike, in via Napoli.

La sua scomparsa era stata denunciata anche nel programma “Chi l’ha visto?”, a seguito delle segnalazioni dei parenti del ragazzo.

Purtroppo però, questa mattina, il corpo del giovane è stato ritrovato all’interno di un cantiere edile. Ad identificare il cadavere sono stati i carabinieri di Brusciano, giunti sul posto per chiarire le cause del decesso. Stando a quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tolto la vita.