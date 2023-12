Trovato senza vita in cortile, disposta l’autopsia

Stamattina la macabra scoperta.

CAPODRISE. E’ stata disposta l’autopsia sul cadavere di Francesco Rotondo, il 60enne trovato morto, stamattina, nel cortile della palazzina in via Retella a Capodrise, dove viveva insieme al fratello. A farne il ritrovamento è stato proprio quest’ultimo. All’arrivo dei soccorritori, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto si è portata anche una volante del vicino commissariato di Marcianise. Il corpo della vittima presentava alcune ferite e una sospetta frattura che potrebbe essere compatibile con un episodio accidentale, quale una caduta. In ogni caso sarà l’autopsia a fare chiarezza sull’accaduto.