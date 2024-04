Truffa anziana e si fa consegnare anche la fede nuziale, arrestato

Tre gli episodi contestati all’uomo finito ai domiciliari.

CASAL DI PRINCIPE I carabinieri della stazione di Casal di Principe coordinati dalla Procura di Napoli Nord hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli nord nei confronti di un soggetto indiziato per il reato di truffa aggravata e continuata.

L’indagine ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in capo all’indagato in merito a tre episodi di truffa commessi nei primi mesi del 2014 nei comuni di Casal di Principe, Villa Literno e Casaluce in danno di tre persone anziane.

L’indagato, nello specifico, si mostrava come un amico ed emissario del congiunto della vittima richiedendo, a suo nome, denaro o altri oggetti di valore necessari ad aiutarlo per una sopraggiunta difficoltà, inducendo così la vittima che si vedeva costretta a consegnare monili in oro e in argento in quel momento in suo possesso.

In una circostanza la vittima si è vista costretta a cedere la propria fede nuziale per rispondere alle richieste dell’indagato.

Il quadro indiziario raccolto ha consentito l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.