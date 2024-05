CERVINO – Un brutto episodio è stato registrato questa notte, tra mercoledì e giovedì, a Cervino.

In piazza Vittorio Emanuele è stata data alle fiamme la corona di alloro depositata il 25 aprile, in memoria dei caduti per la Liberazione dal nazifascismo.

Il rogo ha provocato danni al monumento, con una lunga striscia nera che rende illeggibile i nomi a cui la stele è dedicata.