TUTTE LE FOTO. Due auto si scontrano a 100 all’ora. Mini Cooper ribaltata

CASERTA – Mattinata di paura sull’autostrada A1, in direzione nord, al chilometro 697 tra i caselli di Caianello e San Vittore, dove si è verificato un violento incidente stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Tipo station wagon è stata tamponata da una Mini Cooper. L’impatto è stato così violento da far ribaltare la Mini, finita capovolta sulla carreggiata.

Due persone sono rimaste ferite nell’incidente e sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco, prontamente intervenuti sul posto insieme al personale del Coa (Centro Operativo Autostradale), a un’auto medica e a più ambulanze.

Fortunatamente illeso il conducente della Fiat Tipo. Sul posto si è lavorato a lungo per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza la zona, causando rallentamenti al traffico in quel tratto dell’autostrada.

