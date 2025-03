TUTTI I NOMI. 11 ARRESTI. Tentato omicidio in cella, nei guai anche un casertano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CALVI RISORTA – Questa mattina, la Squadra Mobile della Questura di Avellino e il Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria (N.I.C.), su richiesta della Procura della Repubblica di Avellino, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino. Il provvedimento riguarda 11 persone gravemente indiziate, allo stato delle indagini, per il reato di tentato omicidio aggravato dalla crudeltà. Tra i soggetti coinvolti anche un casertano, Raffaele Zona, originario di Calvi Risorta, in cella per furti e rapine.

L’inchiesta è partita dai gravi disordini verificatisi il 22 ottobre 2024 all’interno della Casa Circondariale “A. Graziano” di Avellino. Durante la rivolta tra i detenuti, uno di loro è stato ferito gravemente e trasportato d’urgenza all’ospedale “G. Moscati” di Avellino, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, alle testimonianze raccolte, al sequestro di armi rudimentali e agli accertamenti tecnici, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’aggressione. L’incidente sarebbe scaturito dalla lotta tra due gruppi criminali rivali, in competizione per il controllo dei traffici illeciti all’interno del carcere.

Crisci Francesco Sabato, Osemwegie Nelly, Tarallo Valentino, Zona Raffaele, Paudice Agrippino, Capone Giovanni, Gallo Luigi, Benedetto Luciano, Flammia Giovanni, Milo Pasqualino, Pisapia Vincenzo