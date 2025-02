TUTTI I NOMI. AGG. ore 16.45. Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, 36 arresti

Contestualmente è stata data esecuzione, sempre congiuntamente tra i militari dell’Arma e gli appartenenti alle Fiamme Gialle, ad un decreto di sequestro preventivo di somme di denaro ritenute provento dell’attività illecita

CASERTA – Avrebbero sfruttato in modo fraudolento, a partire dal 2020, i decreti flussi ed emersione, favorendo l’immigrazione clandestina di cittadini extracomunitari approfittando delle norme con cui vengono fissate le quote di ingresso per motivi di lavoro (subordinato stagionale e non stagionale e autonomo): con questa accusa sono state sottoposte agli arresti domiciliari 36 persone, indagate anche per corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio.

L’ordinanza è stata firmata dal gip del Tribunale di Salerno; ad eseguire il provvedimento, dalle prime ore di oggi, 3 febbraio, i Carabinieri per la Tutela del Lavoro con la collaborazione della Guardia di Finanza di Salerno e col supporto dell’Arma Territoriale, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno; gli indagati risiedono tra le province di Napoli, Caserta e Salerno.

Contestualmente è stata data esecuzione, sempre congiuntamente tra i militari dell’Arma e gli appartenenti alle Fiamme Gialle, ad un decreto di sequestro preventivo di somme di denaro ritenute provento dell’attività illecita.

In particolare, il sodalizio avrebbe presentato, in favore di oltre 2.000 cittadini extracomunitari, disposti anche a pagare elevate somme di denaro pur di ottenere un valido titolo di soggiorno in Italia, altrettante richieste fittizie di nullaosta al lavoro nell’ambito dei decreti flussi ed emersione, avvalendosi di aziende compiacenti – o create ad hoc – e di professionisti e intermediari (pubblici e privati). Il regime di illegalità nel quale versavano le citate aziende sarebbe emerso dalle risultanze delle indagini tecniche svolte dai Carabinieri e dall’analisi della documentazione acquisita presso gli Sportelli Unici delle Prefetture di Salerno.

Nel corso delle attività investigative sarebbero altresì emersi i ruoli dei soggetti coinvolti nell’ambito dell’organizzazione criminale: cittadini stranieri che avrebbero assunto la veste di intermediari nei confronti di connazionali desiderosi di giungere o permanere nel territorio dello Stato; datori di lavoro compiacenti che, dietro compenso, avrebbero falsamente attestato il possesso dei requisiti previsti per l’inoltro delle domande; vari faccendieri che si sarebbero occupati di reperire e formare la falsa documentazione per il buon esito delle istanze; referenti di patronati che, dietro compenso, nel corso dei cosiddetti click day, avrebbero inoltrato telematicamente le richieste di rilascio di nullaosta al lavoro in favore di cittadini extracomunitari; pubblici ufficiali degli Ispettorati Territoriali del Lavoro di Salerno e Napoli che, in cambio di denaro, avrebbero garantito l’esito favorevole delle istanze e l’emissione dei falsi titoli d’ingresso o di soggiorno; altri soggetti che si sarebbero occupati di riciclare i proventi illeciti raccolti dai cittadini stranieri, spesso a fronte dell’emissione di false fatture di copertura. Il richiamato provvedimento cautelare è stato emesso sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari e le accuse saranno quindi ulteriormente vagliate nelle ulteriori fasi di giudizio.

I NOMI

ARRESTI DOMICILIARI PER : Raffaele Nappi; Armando Nappi; Gennaro Nappi; Salvatore Nappi; Giuseppe Nappi; Michele Mele; Claudio Niro; Angelo Casillo; Mario Stasi; Cosimo Greco; Adelmo Attanasio; Angelo Franco; Carmine Guarracino; Vincenzo Apicella; Anna Trippa; Luigi Russo; Benedetto Di Martino; Francesco Solimene; Karanbir Singh; Mohammed Nur; Samsul Alom; Aziz Kouis Bahi; Mohamed Bilger; Noor Alam; Giuseppe Salvati; .Nicola Salvati; Catello Cascone; Decimo Viola; Gerardo Cembalo; Gaetano e Giuseppe Pirozzi