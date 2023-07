TUTTI I NOMI. Assunti 20 operatori socio sanitari nel concorso “lumaca” dell’ASL Caserta

CASERTA – L’azienda sanitaria locale di Caserta ha pubblicato quella che, se non dovessero esserci altre modifiche last minute, sarà la graduatoria definitiva per il concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di 20 operatori socio sanitari. Si tratta di una procedura legata al decreto legislativo 75 del 2017, specificatamente all’articolo 20 comma 2.

Per dirla in parole semplici, questo concorso era riservato a coloro che negli anni precedenti hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con l’Asl e con almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni prima dell’indizione del concorso datata luglio 2019. Un periodo di latenza lunghissimo che pare essere terminato in questi giorni

La graduatoria che potete trovare in calcio all’articolo è scaturita, oltre che dalla procedura di esame e dal riconoscimento dei titoli, anche dal fatto che uno dei venti vincitori ha poi rinunciato, forse proprio a causa della lunghissima attesa per la procedura.

Tale rinuncia ha fatto sì che la ventunesima in classifica può entrare a far parte dei 20 vincitori del concorso come operatore socio sanitario all’interno dell’Asl di Caserta.