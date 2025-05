TUTTI I NOMI. Dipendenti del comune di AVERSA fanno finta di andare a lavoro: inizia il processo

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Caso emblematico dei cosiddetti “furbetti del cartellino”

AVERSA – Il Comune di Aversa ha deciso di costituirsi parte civile nel processo che vede coinvolti 22 dipendenti comunali, accusati di truffa ai danni dello Stato per essersi assentati dal posto di lavoro durante l’orario di servizio. A rappresentare l’Ente in aula sarà l’avvocato Raffaele Costanzo, che ha formalizzato la costituzione nel corso dell’udienza preliminare celebrata davanti al GUP Fabrizio Forte, presso il tribunale di Napoli Nord.

L’inchiesta della Guardia di Finanza è partita dal comportamento sospetto di un dipendente, Paolo Ruscigno, che si sarebbe recato in ufficio ad orari insoliti, anche dopo le 11 del mattino. Da lì, l’installazione di telecamere e il controllo dei documenti hanno fatto emergere un sistema rodato di assenteismo. I dipendenti, impiegati in vari uffici comunali e dell’Ambito socio-sanitario, si sarebbero allontanati spesso dal posto di lavoro o addirittura non si sarebbero presentati affatto, contando sull’aiuto dei colleghi per la timbratura del badge e risultare così presenti.

L’udienza è stata rinviata per un problema di notifica, ma intanto alcuni imputati hanno manifestato l’intenzione di chiudere il procedimento con riti alternativi: tra questi, Francesca Cinquegrana ha chiesto il rito abbreviato, mentre altri, tra cui il dirigente Giovanni Gangi e altri colleghi (Cipullo, Giametta, Nugnes, Mastronardi), puntano alla messa alla prova. Le richieste verranno formalizzate nella prossima udienza fissata per metà settembre.

Tra gli indagati figurano, oltre ai già citati, altri nomi noti dell’apparato amministrativo comunale: da impiegati dell’Ufficio Ragioneria e Anagrafe, fino a tecnici e dirigenti. La lista è lunga e comprende anche funzionari come Raffaele Serpico e Raffaele Maddalena.

A difendere gli imputati un nutrito collegio di avvocati, tra cui Nando Trasacco, Michele Cantelli, Alfonso Quarto, Mario Griffo e molti altri penalisti del Foro di Santa Maria Capua Vetere e Aversa Napoli Nord.

Questo l’elenco completo degli imputati: