TUTTI I NOMI E LE PENE. MONDRAGONE. Condannato Francesco Tiberio La Torre, figlio del boss Augusto e il suo gruppo

MONDRAGONE (t.p.) – Il giudice per le udienze preliminari De Micco ha appena letto il verdetto a carico del gruppo camorristico che faceva capo a Tiberio La Torre, figlio del boss Augusto La Torre. I componenti erano accusati a vario titolo di spaccio di droga e riciclaggio. Rispetto alla richieste, pene più basse per chi come Montano era accusato solo di riciclaggio, invece di quattro anni ha ricevuto una condanna a due anni e sei mesi. Pena pesantissima per La Torre che è stato condannato a 10 anni 4 mesi. Nel collegio difensivo gli avvocati Domenico Della Gatta, Franco Liguori e Angelo Raucci.

Vincenzo De Crescenzo 20 anni

Salvatore De Crescenzo 13 anni e 4 mesi

Angelo Pagliuca 2 anni e 8 mesi

Frederick Loka 8 anni e 8 mesi

Nevila Lika 6 anni e 8 mesi

Francesco Balestrieri 13 anni e 4 mesi

Luigi Meandro 7 anni e 10 mesi

Costantino Cardillo 6 anni e 8 mesi

Alessio Cipriani 7 anni e 8 mesi

Giuseppe Rinaldi 7 anni e 2 mesi

Maurizio Montano 2 anni e 8 mesi

Michele Degli Schiavi 8 anni e 11 mesi