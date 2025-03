TUTTI I NOMI. Guadagnano soldi a palate con le auto rubate e rivendute (intere o a pezzi) a decine di clienti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un gruppo di 31 persone si era organizzato per acquistare vetture rubate o incidentate all’estero.

I venditori, poi, le reimmatricolavano illegalmente in Italia e le rivendevano a ignari clienti. In alcuni casi, le auto venivano smontate e vendute a pezzi, ottenendo guadagni enormi. Il sodalizio si avvaleva di officine meccaniche e concessionarie d’auto compiacenti nella zona tra Capua e Grazzanise, dove le vetture venivano riciclate e stoccate prima di essere messe in vendita.

Accusati dei reati di ricettazione e riciclaggio, sono da qualche ora sotto processo, imputati che affronteranno l’udienza preliminare che si terrà in autunno.

i nomi degli indagati:

Giuseppe D’Agostino, Marco e Luigi Della Monica, Angelo Lillo, Carmine e Francesco Iorio, Massimo Iorio, Tullio Emmausso, Francesco Lucarelli, Arturo e Rocco Montesano, Gezim Bashkurti, Michele Venconetti, Ramzan Kolaveri, Giuseppe Del Prete, Sabrina Gioia, Rosario Annunziata, Donato Gravina, Silvio Cardone, Massimo Mannala, Mario Valle, Gianluca Martucci, Antonia Iodice, Giuseppina Manzoni, Stanislao Sarracino, Angelo Dello Margio, Domenico De Angelis, Francesco Zagami, Giovanni Zarrillo, Mohamed Haguoche, Andrea Russo.