ULTIM’ORA. 19enne freddato nel bar, fermato un minorenne

L’omicidio in una sala slot di Cesa

CESA/SUCCIVO – Nella tarda serata odierna la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i

Minorenni di Napoli ha emesso Decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti

di un minore gravemente indiziato dell’omicidio di Carbisiero Davide, 20enne di

Succivo, consumato alle prime ore del mattino di oggi 13 aprile, all’interno di

una sala slot sita nel comune di Cesa19enne.

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini condotte nell’immediatezza dai

Carabinieri del Gruppo di Aversa, l’omicidio sarebbe avvenuto mediante l’esplosione

di un colpo d’arma da fuoco che ha attinto la vittima alla zona giugulare.

Allo stato sono ancora in corso indagini tese a ricostruire le esatte modalità del fatto,

nonché a risalire al movente che avrebbe condotto al gesto.

Il minore fermato è stato condotto presso il Centro di giustizia minorile Napoli in attesa dell’udienza di convalida