ULTIM’ORA. Cadavere carbonizzato ritrovato dai vigili del fuoco durante un intervento

SESSA AURUNCA – Un macabro ritrovamento ha sconvolto, questa mattina, la frazione di San Martino a Sessa Aurunca. Una squadra dei Vigili del Fuoco, specializzata in antincendio boschivo (AIB), è intervenuta per domare un incendio di sterpaglie e, durante le operazioni di spegnimento, ha rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo.



La scoperta è avvenuta mentre i pompieri stavano cercando di contenere le fiamme che si erano propagate in un’area di vegetazione. In mezzo al rogo, i soccorritori si sono imbattuti nel cadavere, ormai irriconoscibile a causa delle ustioni.



Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri per avviare le indagini e cercare di risalire all’identità della vittima e alle cause della sua morte. Non è ancora chiaro se l’uomo si trovasse già nell’area al momento dello scoppio dell’incendio o se sia rimasto intrappolato dalle fiamme mentre tentava di spegnerle o per altre ragioni. Ogni ipotesi è al vaglio degli inquirenti.

L’area è stata posta sotto sequestro e sono in corso i rilievi scientifici per raccogliere elementi utili alle indagini. La salma è stata recuperata e sarà probabilmente disposta l’autopsia per determinare le cause esatte del decesso e l’eventuale presenza di altri fattori.