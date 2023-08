ULTIM’ORA. Famiglia in vacanza, casa distrutta dalle fiamme

L’incendio è stato probabilmente causato da un cortocircuito

LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) – Vasto incendio in un appartamento. Poco fa (sabato mattina) in via Silone a Lusciano, in un appartamento al secondo piano – vuoto poiché gli inquilini sono in vacanza – si è sviluppato un vasto incendio, probabilmente causato da un cortocircuito.

Allertati dalle fiamme e dal fumo intensissimo, che ha invaso tutta la zona, sono giunte due autocisterne dei Vigili del Fuoco per domare l’incendio che sta distruggendo l’abitazione. In strada i condomini, spaventati per l’accaduto.

Al momento non risultano feriti o intossicati.