LA FOTO. CASERTA. Auto in fuga dai carabinieri si schianta in via San Nicola. Identificati i feriti. ECCO CHI SONO

Sul posto ambulanze e vigili del fuoco.

AGG. ORE 19.24 Fortunatamente quello che sulle prime sembrava un incidente mortale, ha provocato, invece, due feriti. Si tratta di due giovani: N.C. 19enne, ricoverato al Sant’Anna e San Sebastiano con politrauma agli arti inferiori e superiori. L’altro, ovvero la persona che era alla guida e che era anche sprovvisto di patente, D.V.V. di 23 anni, è stato trasportato all’ospedale di Marcianise. L’incidente, come già riferivamo nel primo pomeriggio, è nato dall’inseguimento della Lancia con a bordo i due giovani, da parte di una pattuglia dei carabinieri. La Lancia (l’auto in foto), non si è fermata all’alt dei militari. Di qui la fuga per le strade di Caserta, terminata poi in via San Nicola, nella frazione di San Benedetto.

CASERTA. E’ accaduto pochi istanti fa in via San Nicola, a Caserta, ovvero la strada, nella frazione di San Benedetto, che dall’Inps porta al sottopasso nell’area Saint Gobain: un incidente (una vittima ed un ferito grave, pare) avvenuto, stando alle prime notizie giunte in redazione, dopo un inseguimento da parte dei carabinieri. Sarebbero stati proprio i militari dell’Arma, infatti, ad allertare di soccorsi per estrarre le persone rimaste bloccate nell’abitacolo della vettura in fuga. A breve vi daremo ulteriori aggiornamenti.