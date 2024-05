ULTIM’ORA. JUVENTUS NEXT GEN – CASERTANA. OTTAVO di finale dei play off affascinante. ECCO DOVE E QUANDO  SI GIOCA

LEGGI TUTTI GLI ALTRI ACCOPPIAMENTI del primo turno della fase nazionale

CASERTA – Sarà la Juventus Next Gen ad incontrare la Casertana nel primo turno della fase nazionale dei play-off della serie C che assegnano un solo posto per la promozione in serie B. Un turno che, tabellone alla mano, è in pratica un ottavo di finale.

Un accoppiamento duro, secondo gli esperti della categoria, in quanto la Juventus Next Gen è squadra giovane e formata da grandi talenti, alcuni dei quali hanno esordito già in serie A con la prima squadra di Massimiliano Allegri.

La Juve ieri sera ha dato una grande dimostrazione di forza in un campo difficile come quello di Pescara che, va detto, non aveva già di per sé fornito una grande prestazione contro il Pontedera, con il quale si era salvata in maniera piuttosto complicata.

La gara di andata si disputerà in Piemonte, allo stadio Moccagatta di Alessandria, martedì prossimo 14 maggio, con ogni probabilità di sera. . Quindi c’è poco tempo. I ragazzi di Cangelosi si ritroveranno al Pinto già oggi per un allenamento presumibilmente legato soprattutto alla tattica in vista della trasferta in Piemonte di martedì prossimo ossia di dopo domani.

Ritorno qui a Caserta fissato presumibilmente per sabato sera. La Casertana è testa di serie e avrà dunque la seconda in casa. Inoltre potrà godere anche del vantaggio di contare su due risultati su tre. Nel senso che nel caso di due pareggi sarebbe la Casertana a passare.

Ugualmente accadrebbe se ad esempio la Juventus vincesse con un gol di scarto in Piemonte e la Casertana si affermasse con un gol di scarto qui a Caserta. Dunque non sono previsti, anche in questo caso, né i tempi supplementari e né, di conseguenza, i rigori.

Gli altri accoppiamenti sono Triestina – Benevento, Atalanta Under 23 – Catania, Taranto – Vicenza e Perugia Carrarese.