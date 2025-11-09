ULTIM’ORA. LA FOTO. Schianto frontale tra due auto, feriti in strada

CASERTA – Un incidente frontale tra due auto ha creato caos e lunghe code sulla strada che da Caiazzo e Piana scende verso Caserta, in prossimità del Palamaggiò, proprio in cima al ponte.

L’impatto, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, ha lasciato i due veicoli in mezzo alla carreggiata, rendendo necessaria una deviazione del traffico, compreso quello dei pullman, che è stato instradato in direzione Limatola per aggirare l’ostacolo.

Fortunatamente, stando alle prime informazioni, non si registrano vittime. Entrambe le persone coinvolte nell’incidente, tuttavia, hanno riportato ferite di cui al momento non si conosce la gravità e sono state trasportate in ospedale per le cure necessarie.

Sul luogo sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118 e i Carabinieri, giunti per i primi rilievi e per regolare la viabilità.