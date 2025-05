ULTIM’ORA S. MARIA C. V. Rissa in piazza Matteotti, spunta un martello: fermati due uomini

E’ accaduto pochi minuti fa

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Attimi di tensione stamattina in piazza Matteotti, dove una violenta rissa ha coinvolto degli extracomunitari. La colluttazione, avvenuta pochi minuti fa, ha destato allarme tra i passanti e i residenti, costringendo le forze dell’ordine a un rapido intervento.

Durante lo scontro è stato utilizzato anche un martello, successivamente sequestrato dagli agenti. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la lite, ma la situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento congiunto della Polizia Municipale e dei carabinieri.

Grazie all’azione tempestiva delle forze dell’ordine, due uomini sono stati fermati e condotti in caserma per accertamenti. Le indagini proseguono per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare gli altri eventuali partecipanti alla rissa.