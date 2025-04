ULTIM’ORA. Terribile incidente, coppia di ragazzi in moto vola e sfonda recinzione. Gravissimo 26enne

Il conducente è attualmente intubato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Caserta in gravi condizioni

SAN TAMMARO – Incredibile incidente lungo la Strada Provinciale 229, nel territorio di San Tammaro. Uno scooter Kawasaki, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada schiantandosi contro una recinzione.

A bordo del mezzo viaggiavano due giovani: il conducente, un ragazzo del 1999 residente a Santa Maria Capua Vetere, ha riportato gravissime ferite. Soccorso inizialmente da un’ambulanza proveniente da Capua, è stato poi assistito da un secondo mezzo del 118 giunto da Curti. In seguito, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre il corpo incastrato nella vegetazione e permettere le operazioni di soccorso. Vista la gravità delle condizioni del giovane, sul posto è arrivata anche un’ambulanza rianimativa da Caserta, che ha provveduto al trasporto d’urgenza del ragazzo all’ospedale civile del capoluogo, dove è stato intubato e ricoverato in codice rosso.

Con lui viaggiava anche una ragazza 24enne, che ha riportato una slogatura alla spalla. La giovane, in stato di shock ma cosciente, ha raggiunto con mezzi propri il pronto soccorso di Aversa per ricevere le cure del caso. Ha avuto la meglio perché è caduta dallo scooter prima di impattare violentemente contro la recinzione.

A chiudere la catena degli interventi, l’arrivo dei Carabinieri, che si sono occupati dei rilievi e stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. Resta ancora da chiarire cosa abbia causato la perdita di controllo del mezzo.