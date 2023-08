CAPUA – In questi minuti un uomo di cinquant’anni è stato rinvenuto privo di vita nei pressi del Ponte Romano, a Capua.

Non è chiaro il motivo per cui il corpo si trovasse in quel luogo e le cause del decesso dell’uomo.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118. Ora spetta al Pubblico Ministero competente procedere alla identificazione e alla ispezione del cadavere oltre all’accertamento delle cause della morte.