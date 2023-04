ULTIM’ORA. Violento schianto tra tre auto. E una abbatte palo della luce

I soccorsi si stanno recando sul posto

SAN FELICE A CANCELLO – In questi minuti si segnala un pericoloso incidente tra tre autovetture nella frazione di Cancello Scalo, all’interno del territorio comunale di San Felice a Cancello.

All’altezza della sede di un rivenditore di tabacchi, due berline e un fuoristrada sono rimasti coinvolti in un incidente.

Una delle tre vetture ha colpito in pieno un palo della luce, abbattendolo quasi del tutto. Il traffico per raggiungere l’area è bloccato e le vetture sono ancora ferme in strada.