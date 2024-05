Un edificio confiscato alla camorra alle associazioni? Se ne parla il consiglio comunale

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Beni confiscati alla camorra donati alla collettività: è una delle battaglie dell’amministrazione comunale di Peppe Vozza, che il 16 maggio si riunisce in consiglio comunale per discutere della sorte dello stabile in via Regalone. Si tratta di un enorme edificio con uno spazio esterno di svariate migliaia di metri quadrati. L’idea è spingere le associazioni territoriali a prendere in consegna l’immobile e le sue pertinenze per fini sociali. L’argomento è stato inserito nel prossimo consiglio comunale dalla presidente Michela Perrotta e rappresenta uno dei punti principali dell’assise.