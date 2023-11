Un weekend all’insegna dell’inclusione per l’I.C. ”Da Vinci – Lorenzini” di Caserta

Un fine settimana all’insegna della cultura, dello sport e dell’inclusione si è svolto nella splendida cornice della Reggia di Caserta in occasione della manifestazione Happy Hand on the Road- Giochi senza Barriere e Festival dell’inclusione sociale durante la kermesse della Flik Flok, la nota gara di corsa organizzata dalla Brigata “G. Garibaldi” dei Bersaglieri di Caserta. Cuore pulsante della manifestazione è stato, senza ombra di dubbio, il villaggio “Cremisi” dove si sono svolte attività sportive e socio-culturali in partenariato con svariate associazioni e istituzioni del territorio casertano. L’evento ha visto la partecipazione anche dell’Istituto Comprensivo “Da Vinci – Lorenzini” di Caserta, da sempre attento alla promozione di una cultura inclusiva. Accoglienza, integrazione e inclusione sono i punti fondamentali dell’offerta formativa dell’Istituto che -in questi giorni- ha risposto all’invito coinvolgendo i propri alunni che hanno così reso operativi i laboratori di ceramica, argilla, logica, disegno e pittura. È stato un assaggio di quanto quotidianamente si svolge in ambito scolastico nei diversi laboratori che l’Istituto offre e che sono frequentati con entusiasmo dalle bambine e dai bambini sia della primaria che della secondaria di primo grado.

Grande successo tra gli stand presenti a quello riservato alla Da Vinci-Lorenzini dove bambini, ragazzi e adulti presenti hanno potuto cimentarsi nella realizzazione di vasi, decorazione di maschere o anche nella creazione di oggetti di ceramica e composizione di puzzle a tema. Tutte le attività sono state coordinate dalle alunne e dagli alunni della secondaria di primo grado con la supervisione delle docenti, che con passione e dedizione hanno progettato le proposte laboratoriali. Piena soddisfazione è stata espressa dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Fabiola Del Deo, presente alla manifestazione: la Dirigente insieme allo staff delle docenti coinvolte hanno ribadito la funzione metacognitiva di tutte queste attività, che sollecitano le relazioni interpersonali tra diverse fasce d’età e coinvolgono positivamente le allieve e gli allievi in un rapporto di tutoring e di peer education con i più piccoli in un arricchimento reciproco che si riverbera su tutta la comunità scolastica. La partecipazione a tali eventi contribuisce, infatti, alla creazione di una comunità educante che risponde perfettamente alla mission della nostra scuola: la Lorenzini-Da Vinci, da sempre, ha inteso fare della diversità una ricchezza. Il nostro impegno è infatti quello di realizzare una scuola realmente accogliente, adottando strategie organizzative che devono modellarsi alle necessità dei singoli alunni.

Prendere parte a questi momenti di incontro e dialogo tra le diverse “agenzie educative” del territorio rappresenta un appuntamento imprescindibile, che consente di stabilire una rete di relazioni e valori condivisi affinché le studentesse e gli studenti si integrino correttamente nei luoghi ove vivono e trascorrono momenti di educazione informale. Integrare i percorsi curricolari con esperienze significative come questa significa davvero implementare la formazione dei nostri alunni chiamati concretamente ad operare nella loro comunità e ad imparare da essa.