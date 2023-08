Una cena fuori costa cara a una famiglia casertana. Due ore fuori casa e i ladri..

PIEDIMONTE MATESE – Dopo il caso della rapina avvenuta nei giorni scorsi finita con la violenta aggressione al padrone di casa (CLICCA E LEGGI), ancora raid di ladri si segnalano a Piedimonte Matese.

Questa volta è stata colpita una famiglia residente in città, uscita di casa per andare a mangiare fuori.

Il tempo di una tranquilla cena in un ristorante della zona è bastato ai malviventi per entrare nell’abitazione.

Dalla casa sono stati portati via oggetti di valore, come gioielli, e la somma di 500 euro in contanti. Amaro il ritorno a casa per i residenti.