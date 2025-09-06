Una presentazione da sogno nella cornice della festa patronale per la Boys Vairano

In piazza tra fede, passione e colori: il paese ha abbracciato la squadra di mister Fichessa che oggi affronterà la Polisportiva Kalena per la prima di campionato

VAIRANO PATENORA (Pietro De Biasio) – Una piazza gremita, i cori della gente e il rosso e blu che illuminano la sera. La presentazione ufficiale dei Boys Vairano di mister Salvatore Fichessa, andata in scena nel cuore del paese durante i festeggiamenti patronali, si è trasformata in molto più di un semplice vernissage sportivo: è stata una festa di comunità, un abbraccio collettivo che ha reso la squadra cara al presidente Thomas Scalera simbolo di identità e appartenenza.

A rendere speciale l’evento, la collaborazione del parroco don Luigi De Rosa e del Comitato festa, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, regalando un’atmosfera suggestiva e intensa. Emozionati i dirigenti, lo staff e i giocatori, che sul palco hanno sentito il calore della propria gente come una promessa di sostegno per tutta la stagione.

«Presentare la squadra di Vairano, a Vairano, durante la festa di Vairano è stata una grandissima emozione», hanno dichiarato i vertici del club, sottolineando il valore di un progetto che va oltre il calcio e parla di passione, sacrificio e crescita. Tra applausi e cori, la serata ha confermato che i Boys non sono solo undici uomini in campo, ma il riflesso di un paese intero.

Ora che il campionato è alle porte, la squadra potrà contare su una spinta in più: la forza del proprio popolo, pronto a sostenerla partita dopo partita. E già da oggi si fa sul serio: al «Comunale» di Capriati al Volturno arrivano i ragazzi della Polisportiva Kalena di mister Luigi Mascia, avversario della prima giornata di campionato. La Boys promette di farsi trovare pronta, con il sostegno di un’intera comunità alle loro spalle.