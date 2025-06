Uomo compie gesto estremo in strada, salvato dai dipendenti della farmacia

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MARCIANISE – Attimi di tensione questa mattina in via Clanio, nel quartiere San Giuliano di Marcianise, dove un uomo si è procurato una profonda ferita al polso mentre si trovava in strada. I primi a intervenire sono stati i dipendenti di una vicina farmacia, che hanno prestato i primi soccorsi facendolo sedere nei pressi di un bar e fasciandogli la mano nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Secondo quanto riferito da alcuni presenti, l’uomo, in evidente stato confusionale, avrebbe riferito di provenire dal Molise e sembrerebbe non essere residente in zona. In un primo momento, il ferito ha rifiutato il trasporto in ospedale, fortunatamente è stato convinto a ricevere le cure del personale sanitario del 118.