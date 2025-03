Uomo di 46 anni si trancia il braccio con una motosega

E’ successo poco dopo le 15:00. Soccorso in codice rosso ora si trova ricoverato all’ospedale di …

VILLA DI BRIANO – Si tratta di uno di quegli incidenti che evocano film horror. E’successo poco più di un’ora fa in via del Firmamento a Villa di Briano. Un uomo di 46 anni, intento a maneggiare una motosega per motivi non noti, si è tagliato letteralmente il braccio. Non è chiara ancora l’entità del danno e la profondità della ferita. Fatto sta che il 46enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa