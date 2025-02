Uomo di CASAL DI PRINCIPE trovato senza vita in casa

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

L’ha scoperto suo fratello quando non c’era già più nulla da fare

CASAL DI PRINCIPE – Un uomo di 56 anni, R.M., è stato trovato morto nella sua abitazione in via Piacenza. La tragica scoperta è stata fatta dal fratello, che non riusciva a mettersi in contatto con lui da diverse ore. Quando si è recato a casa dell’uomo, lo ha trovato privo di vita. Si ipotizza che il decesso sia stato causato da un malore improvviso, che gli ha impedito di chiedere aiuto in tempo.