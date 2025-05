Uomo investito davanti al panificio Morico a S. Maria C.V.: corsa all’ospedale

Non distante dal comando dei Vigili Urbani

S.MARIA C.V. – Un uomo di 70 anni, identificato come A.M., è stato investito questa mattina nei pressi del panificio Morico, vicino al comando dei Vigili Urbani di Santa Maria Capua Vetere, in via Fosse Ardeatine. Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava attraversando la strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito e lo hanno trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.