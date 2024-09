Uomo si cosparge di benzina per evitare il Tso: gravemente ustionati lui e un vigile del fuoco

Ha gettato la benzina sulle scale che conducevano al suo appartamento e ha appiccato il fuoco proprio nel momento in cui i soccorritori giungevano al suo piano

PIEDIMONTE MATESE – Questa mattina a Piedimonte Matese, in via Nuova Monte Muto, si è verificato un grave incidente durante un intervento dei Vigili del Fuoco in supporto al personale del 118, impegnato nell’esecuzione di un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) nei confronti di un uomo in evidente stato di alterazione. Intorno alle 10:00, l’uomo, vedendo i Vigili del Fuoco arrivare, ha cosparso di benzina le scale che conducevano al suo appartamento e ha appiccato il fuoco proprio nel momento in cui i soccorritori giungevano al suo piano. Purtroppo, l’incendio ha coinvolto sia l’uomo che un Vigile del Fuoco, causandone il ferimento. Entrambi sono stati trasportati in ospedale con l’uomo in gravi condizioni dopo essere stato spento dai Vigili del Fuoco.