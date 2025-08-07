Uomo si sente male mentre guida nel traffico

CASAL DI PRINCIPE – Un uomo di 79 anni ha perso conoscenza mentre si trovava alla guida della propria auto. L’episodio è avvenuto ieri mattina , mercoledì, intorno alle 11:30 in via Milano, a Casal di Principe.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Dopo aver ricevuto le prime cure direttamente sul luogo dell’accaduto, l’uomo è stato trasferito con urgenza all’ospedale di Aversa per ulteriori accertamenti clinici.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe avvertito un malessere improvviso che lo ha costretto ad accostare, per poi perdere i sensi. Alcuni passanti, notando la situazione, hanno immediatamente contattato i soccorsi.