Uomo si sente male mentre guida nel traffico
7 Agosto 2025 - 08:59
CASAL DI PRINCIPE – Un uomo di 79 anni ha perso conoscenza mentre si trovava alla guida della propria auto. L’episodio è avvenuto ieri mattina , mercoledì, intorno alle 11:30 in via Milano, a Casal di Principe.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Dopo aver ricevuto le prime cure direttamente sul luogo dell’accaduto, l’uomo è stato trasferito con urgenza all’ospedale di Aversa per ulteriori accertamenti clinici.
Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe avvertito un malessere improvviso che lo ha costretto ad accostare, per poi perdere i sensi. Alcuni passanti, notando la situazione, hanno immediatamente contattato i soccorsi.