Uomo va in cerca di funghi e scompare nel nulla dopo un urlo di aiuto

ROCCAMONFINA – Operazione di soccorso in corso nel territorio di Roccamonfina per ritrovare un uomo, presumibilmente un cercatore di funghi non del luogo, disperso nel sottobosco. L’allarme è scattato quando due raccoglitori di castagne, in località Terranova, hanno udito distintamente un grido d’aiuto provenire dalla vegetazione.

Immediatamente allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e numerosi volontari. Alle ricerche partecipa anche il sindaco di Roccamonfina, insieme a squadre coordinate dalla Protezione Civile.

Le operazioni si stanno concentrando nell’area dove è stato percepito l’urlo di aiuto, per poi estendersi a raggio. Al momento non è ancora stato possibile localizzare il disperso, né stabilire con certezza le sue condizioni