Ustionata da un ritorno di fiamma: donna muore in ospedale

La fuga di gas da una stufetta alimentata a metano



SAN NICOLA LA STRADA – Questo pomeriggio, verso le ore 17:30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, precisamente del distaccamento di Marcianise, è intervenuta sul corso Alcide De Gasperi ,nel comune di San Nicola la Strada, per soccorrere un’anziana donna rimasta ustionata su quasi tutto il corpo da un ritorno di fiamma in seguito ad una fuga di gas da una stufetta per uso domestico alimentata a metano. I Vigili del Fuoco, immediatamente intervenuti, hanno spento le fiamme prima che si propagassero all’interno dell’apptamento,soccorrendo l’anziana donna prestando le prime cure del caso affidandandola, successivamente, al personale del 118 intervenuto sul posto per il trasporto all’ospedale di Marcianese dove poco dopo è morta, Una scelta piuttosto singolare visto che i protocolli in questi casi indicano al personale infermieristico di recarsi presso il centro ustioni più vicino, nel caso specifico al Cardarelli di Napoli