Il decesso è avvenuto oggi pomeriggio.

MARCIANISE Si era recato nel suo terreno e, purtroppo, proprio nel suo campo ha perso la vita. Marco Aversano, di 82 anni, è stato probabilmente vittima di un malore improvviso. Inutili per lui i soccorsi. Quando sul posto (l’appezzamento di terreno si trova in via della Poesia, traversa di via Airola) sono giunti i sanitari del 118, infatti, per l’anziano non c’era più nulla da fare.