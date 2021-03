VACCINO. La Bcc e le organizzazioni sindacali insieme a favore della campagna vaccinale

CASERTA/CASAGIOVE – Federcasse e le Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Ugl

Credito e Uilca, nell’ambito del “Tavolo permanente di monitoraggio della emergenza pandemica” del

Credito Cooperativo, nella tarda serata di ieri hanno sottoscritto un verbale di incontro con riferimento alle

“Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” diramate dal

Ministero della Salute sulla possibilità di eseguire le vaccinazioni all’interno dei luoghi di lavoro.

Le parti hanno rappresentato la disponibilità – ove ne ricorrano le condizioni logistiche, organizzative

e di conformità sanitaria – a favorire la somministrazione del vaccino alle lavoratrici ed ai lavoratori del

Credito Cooperativo da parte delle diverse aziende del sistema, compatibilmente con la disponibilità delle

dosi di vaccino e secondo le linee guida e le indicazioni operative che arriveranno dalle Autorità competenti.

In una logica di mutualità, Federcasse – insieme alle Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi

Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca, alla Federazione Raiffeisen dell’Alto Adige e alle Federazioni Locali –

promuoverà la collaborazione delle Aziende del Credito Cooperativo con le Autorità sanitarie mettendo a

disposizione, laddove ciò risulti compatibile a livello organizzativo e gestionale, i luoghi di lavoro, i locali e le

strutture aziendali, per contribuire alla realizzazione del Piano vaccinale a favore delle comunità di

riferimento, in particolare nelle aree interne dove può risultare più complesso individuare le strutture di

supporto al piano vaccinale.

Federcasse e le Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo sottolineano inoltre che le Banche

di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen “dall’inizio dell’emergenza pandemica assicurano

l’erogazione dei servizi creditizi, essenziali per la vita delle comunità delle quali sono espressione, senza mai

far venir meno il supporto ai soci, ai clienti, ai cittadini, alle famiglie, alle imprese”.

Una garanzia di continuità del servizio “possibile grazie soprattutto all’impegno costante delle

lavoratrici e dei lavoratori, nonché delle amministratrici e degli amministratori del Credito Cooperativo”.

Le parti, in aggiunta, “esprimono la convinzione che sia prioritario procedere alla copertura vaccinale

della popolazione nel modo più ampio possibile e nella maniera più rapida ed efficiente, con uno sforzo corale

e sinergico, solidale e sussidiario di tutte le componenti del “Sistema Paese”.

Nella mattinata odierna le Parti hanno inviato una lettera al Governo ed al Commissario

Straordinario per l’emergenza Covid nella quale, in attesa di indicazioni operative, si rappresenta tale

disponibilità.