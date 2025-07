VALLE DI MADDALONI Il programma del cineforum di quest’estate

Valle di Maddaloni – La proloco Valle organizza il cineforum estivo “Visioni d’Autore” a Valle di Maddaloni, dove il cinema diventa occasione di riflessione collettiva.

Come informa l’associazione cittadina, saranno “Cinque serate, cinque opere del miglior cinema italiano contemporaneo, una sola cornice: lo spazio antistante al Municipio (nella immagine di testa, assieme al logo della proloco ed al manifesto delle serate riproposto in grande in basso), trasformato per l’occasione in una sala cinematografica a cielo aperto. È questo il cuore pulsante di “Visioni d’Autore”, il ciclo di proiezioni organizzato dalla Pro Loco “Valle”, in collaborazione con il Comune di Valle di Maddaloni, con il sostegno del Servizio Civile Universale.

L’iniziativa nasce con l’intento di valorizzare la settima arte come strumento culturale e

sociale, portando nel piccolo centro casertano alcune tra le pellicole più significative del

panorama nazionale recente. Un’occasione per riunirsi, riflettere e riscoprire, attraverso lo

sguardo di grandi registi, le sfumature della società italiana, le sue contraddizioni, i suoi moti

interiori. Un cartellone di alto profilo.

Il programma prevede cinque appuntamenti serali, a partire dall’16 luglio, con proiezione alle

ore 21:00. Si comincia con Il Capitale Umano di Paolo Virzì, un lucido ritratto delle derive

morali e sociali dell’alta borghesia.

Seguiranno:

23 luglio – Pane e Tulipani di Silvio Soldini, commedia dolceamara sull’identità e la riscoperta

di sé.

28 luglio – Confidenza di Daniele Luchetti, tratto dall’omonimo romanzo di Domenico

Starnone, una storia sull’intimità e il peso dei segreti.

1 agosto – Le Fate Ignoranti di Ferzan Özpetek, pietra miliare del cinema queer italiano.

6 agosto – La Stanza del Figlio di Nanni Moretti, vincitore della Palma d’Oro a Cannes nel

2001, un film che scava con delicatezza nella dimensione del lutto e della fragilità familiare.

Cinema come incontro e condivisione.

“Visioni d’Autore” è molto più di una semplice rassegna cinematografica: è un invito alla

partecipazione, alla riflessione collettiva, alla riscoperta della forza evocativa del grande

schermo, anche in una realtà di provincia…Il cinema d’autore aiuta a leggere il presente con occhi diversi, offrendo uno spazio di ascolto e di confronto che inizia davanti allo schermo e continua tra la gente”.

L’ingresso è gratuito.