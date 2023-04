Vandali in azione al Psaut: saccheggiati i cavi per caricare le apparecchiature elettromedicali

Esasperati gli operatori sanitari che sperano nell’installazione di telecamere di videosorveglianza per monitorare l’area

SAN FELICE A CANCELLO – Vandali in azione a San Felice a Cancello. Nell’area parcheggio del locale Psaut si sono registrati danni a diverse auto e sono stati saccheggiati i cavi per caricare le apparecchiature elettromedicali della ambulanze 118. Esasperati i residenti della zona e gli operatori i quali sperano nell’installazione di telecamere di videosorveglianza per monitorare l’area.