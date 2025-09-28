Vende assicurazioni ma non paga la compagnia. Una sua cliente lo scopre: professionista casertano nei guai

28 Settembre 2025 - 10:05

VAIRANO PATENORA – Un broker, venditore di assicurazioni auto, è stata denunciato ai carabinieri da una sua cliente, trovatasi senza copertura RCA, dopo però aver sottoscritto un contratto, evidentemente fasullo.

Qualche settimana fa, la donna è stata al centro di un lieve sinistro stradale che, però, ha visto la chiamata in causa di un perito assicurativo. Ed è stato il professionista a segnalare alla proprietaria di questa Fiat 500 che l’auto non era coperta da assicurazione.

Una circostanza confermata anche dalla compagnia. Chiedendo lumi al broker, la donna ha scoperto che i pagamenti venivano dilazionati, ritardati dal venditore, di fatto lasciando senza assicurazione per diverse settimane le auto.

Inevitabile la denuncia nei confronti dell’uomo che, per evitare guai peggiori, ha restituito i soldi alla sua ormai ex cliente.

