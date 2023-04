Venditore ambulante aggredito con una bottiglia di vetro: identificato e denunciato un 57enne

L’aggressione nella tarda serata del 1 aprile scorso

SAN FELICE A CANCELLO – Gli immediati accertamenti eseguiti dai carabinieri della Stazione di Cancello Scalo, anche grazie alla visione dei filmati estratti dalle telecamere di sorveglianza presenti all’interno del locale scalo ferroviario, hanno, nel pomeriggio odierno, permesso di identificare l’uomo che nella tarda serata del 1° aprile scorso, nel corso di una lite scaturita da futili motivi, ferì con una bottiglia di vetro un cinquantatreenne di origini senegalesi, venditore ambulante residente a Napoli.

In quella circostanza la vittima fu colpita alla mano sinistra dall’aggressore, che scappò subito dopo facendo perdere le proprie trace. Il Senegalese venne soccorso da personale del 118 ed accompagnato presso l’ospedale civile di Marcianise dove fu medicato per il taglio alla mano e dimesso con una prognosi di 10 giorni.

L’aggressore, un cinquantasettenne di nazionalità tunisina, in Italia senza fissa dimora, è stato fermato a San Felice a Cancello e denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate.