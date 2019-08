VIABILITA’. Partono i lavori di manutenzione degli impianti segnaletici sulla Domiziana. ECCO QUANDO

VILLA LITERNO/CASERTA – A partire da lunedi’ 26 agosto, Anas (Gruppo FS italiane) avviera’ i lavori di manutenzione di alcuni impianti segnaletici lungo la strada statale 7quater “Via Domitiana”, in provincia di Napoli. Per consentire gli interventi sara’ necessaria la chiusura provvisoria di tratti compresi tra gli svincoli di Villa Literno e Monterusciello. Per contenere i disagi al traffico, i lavori si svolgeranno esclusivamente in orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo. Il traffico sara’ deviato lungo la viabilita’ locale alternativa. Nel dettaglio: nella notte tra il 26 ed il 27 agosto sara’ chiuso il tratto compreso tra il km 47,000 ed il km 53,100, in direzione Roma, con uscita obbligatoria allo svincolo di Monterusciello Sud; nella notte tra il 27 ed il 28 agosto sara’ chiuso il tratto compreso tra il km 43,900 ed il km 46,800, in direzione Roma, con uscita obbligatoria allo svincolo di Varcaturo; nella notte tra il 28 ed il 29 agosto sara’ chiuso il tratto compreso tra il km 43,250 ed il km 55,040, in direzione Napoli, con uscita obbligatoria allo svincolo di Lago Patria; nella notte tra il 29 ed il 30 agosto sara’ chiuso il tratto compreso tra il km 34,900 ed il km 41,000, in direzione Napoli, con uscita obbligatoria allo svincolo di Villa Literno – Caserta Sud.