Fotografo vive un incubo: prima tamponato, poi i ladri rubano tutto e lo picchiano

La vittima è un fotografo 32enne di Ischitella, il quale tornava da un servizio nel napoletano. Attrezzatura e gioielli rubati

CASTEL VOLTURNO – Si è consumato nella serata di ieri il cocktail di violenza e furto che hanno visto come vittima un 32enne di Ischitella, che tornava lungo la Statale SS7 da un impegno di lavoro come fotografo nel napoletano.

Stando alla versione fornita dal malcapitato, l’uomo stava percorrendo la Domiziana nella sua Ford Ka quando è stato tamponato da un’Alfa Romeo Tonale scura che, subito dopo l’impatto, ha tagliato la strada alla vittima in modo da impedirgli la fuga.

Da qui i due aggressori sono scesi dal veicolo, dopo essere stati raggiunti da una seconda auto di complici con a bordo altre tre persone, e hanno aggredito il fotografo con pugni e schiaffi.

Oltre il danno anche la beffa, dato che il 32enne è stato derubato della sua attrezzatura professionale da un valore complessivo di oltre 20 mila euro e dei suoi effetti personali come cellulare e gioielli. Successivamente gli aggressori sono scappati via nelle loro auto facendo perdere le tracce.

Dopo la denuncia da parte della vittima, le forze dell’ordine lavorano per completare l’identificazione dei soggetti.