Violenti del sabato sera. Il Comitato per la sicurezza si riunisce e Carlo Marino annuncia la “supercazzola”

Ormai spossati utilizziamo il titolo e questo sommario per esprimere il nostro punto di vista. Avete mai letto la notizia dell’esito di una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che non abbia ineluttabilmente annunciato un rafforzamento del presidio ecc. ecc., salvo poi far durare la tensione massimo due date? Noi no. Il primo cittadino annuncia anche la presenza massiccia di pattuglie dei vigili urbani. Abbiamo già chiesto ospitalità ad un appartamento che si affaccia su piazza Margherita per il prossimo sabato. Per quel che riguarda invece gli alcolici di notte, andrebbe ricordato al sindaco che i coltelli, sabato scorso, sono saltati fuori alle 11 di sera e non alle 2 del mattino.

CASERTA “Avevamo annunciato provvedimenti veloci e duri per contrastare le degenerazioni

violente della movida in città e siamo stati, ancora una volta, di parola. Il Comitato per

l’Ordine e la Sicurezza pubblica convocato d’urgenza dal Signor Prefetto su mia richiesta

ha programmato una serie di importanti iniziative, utili a garantire la tranquillità che i

nostri giovani e le loro famiglie desiderano”.

Lo ha detto il sindaco Carlo Marino al termine della riunione del Comitato provinciale

svoltasi oggi.

“Dopo l’analisi di quanto accaduto e la consapevolezza che la risposta delle forze

dell’ordine e della magistratura è stata immediata e concreta, si è deciso – ha aggiunto il

sindaco – un rafforzamento delle misure di controllo nelle ore serali, con servizi mirati e

dedicati effettuati anche con l’ausilio della Polizia Municipale. Ma, soprattutto, si è

convenuto di porre un freno al consumo di bevande alcoliche nelle ore notturne. I miei

uffici sono al lavoro ed in costante contatto con la Prefettura per redigere un’ordinanza

che preveda misure severe ma indispensabili per garantire la sicurezza e la serenità nei

luoghi della movida”.