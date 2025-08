Violenza in piazza: minaccia il prete e lo aggredisce col bastone

Il motivo scatenante dell’aggressione non è ancora stato chiarito, ma pare che l’uomo fosse infastidito dalla sola presenza del parroco in quel punto della piazza

SESSA AURUNCA – Un grave episodio di violenza si è verificato nella giornata di ieri a Sessa Aurunca, nella piazza principale del centro storico, dove un parroco è stato aggredito, in circostanze ancora poco chiare, verbalmente e poi fisicamente da un uomo anziano del posto.

Secondo le prime ricostruzioni, il sacerdote si trovava seduto su una panchina, in compagnia di altre persone, quando è stato improvvisamente avvicinato da un anziano visibilmente agitato, che ha iniziato a rivolgergli pesanti insulti e minacce. Il motivo scatenante dell’aggressione non è ancora stato chiarito, ma pare che l’uomo fosse infastidito dalla sola presenza del parroco in quel punto della piazza, intimandogli di allontanarsi immediatamente.

Il sacerdote, pur confuso dal comportamento aggressivo dell’uomo, non si è lasciato intimidire e ha scelto di rimanere seduto, mantenendo la calma. La sua fermezza ha però aumentato l’ira dell’anziano, che dalle parole è presto passato ai fatti: ha infatti afferrato un bastone nel tentativo di colpire il parroco.

A evitare il peggio è stato il pronto intervento di alcuni presenti, che si sono frapposti tra l’aggressore e il sacerdote, impedendo che la situazione degenerasse ulteriormente.