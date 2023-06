DONNE VITTIME DI VIOLENZA. 22enne incinta pestata e abbandonata sul sagrato della chiesa

La giovane abusata è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

CAPUA. Una storia come, purtroppo, ne ascoltiamo e ne leggiamo tante. Una donna, una giovane donna, abusata, vittima della tratta, pestata e lasciata davanti al sagrato della chiesa. Stavolta, però, è accaduto nella nostra terra, a Capua.

La notizia la apprendiamo dalla pagina Facebook “S.P.Q.C. Capua ai capuani”. Lei ha 22 anni e viene dalla Bulgaria e colui che ha lasciato il post sui social l’ha chiamata Maria. “Stanotte sul sagrato della Chiesa della Carità è stata abbandonata con tutti i suoi averi, 4 stracci chiusi in due valigie, dopo essere stata maltrattata ed abusata. A farle da compagnia un orso di peluche su cui si è adagiata ed ha dormito all’addiaccio. Ieri – scrive Graziano Di Gianni su S.P.Q.C. Capua ai capuani – è stata picchiata e il referto dell’ospedale a seguito di tutte le analisi le ha comunicato che nel suo grembo sta crescendo una vita, che ad oggi misura solo 5 mm, ma che crescerà e diventerà un bambino o una bambina stupenda”.

“Appena informati della situazione, insieme all’assessore Marisa Giacobone ci siamo immediatamente attivati per mettere al sicuro la nostra piccola mamma che, sempre grazie al nostro Gianni Branco e alla responsabile della Casa della Divina Misericordia, signora Agata, stanotte dormirà al sicuro protetta da persone buone e caritatevoli. Abbiamo contattato i centri antiviolenza che a breve prenderanno in carico la piccola mamma per aiutarla ad avere un futuro migliore. Se qualcuno volesse aiutare Maria può contattare la Casa della Divina Misericordia”.