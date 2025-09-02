Volley. Faam Matese, svelato e confermato lo staff tecnico per la nuova stagione

Serie B2 Femminile 2025/26: coach Mario Scappaticcio guiderà ancora la squadra con il suo collaudato team di collaboratori

PIEDIMONTE MATESE (Pietro De Biasio) – La nuova stagione della Faam Matese Volley parte dalle certezze. Per il campionato nazionale di Serie B2 femminile 2025/2026 la società di Piedimonte Matese ha scelto la continuità, confermando in blocco lo staff tecnico guidato da coach Mario Scappaticcio, garanzia di esperienza e solidità.

Al suo fianco ritroviamo un gruppo di lavoro ormai affiatato: Danilo D’Onofrio come secondo allenatore, Andrea Occhibove in doppio ruolo di terzo tecnico e scoutman, Giovanna Molinari primo assistente e Serena Vella secondo assistente. Un quintetto che ha già dimostrato coesione e capacità di crescita, pronto a mettere in campo professionalità ed entusiasmo per accompagnare le ragazze della Faam in una stagione che si annuncia intensa e ricca di sfide. Il ricordo più vivo è ancora quello della scorsa primavera, quando la Faam Matese aveva accarezzato il sogno della promozione in Serie B1.

Dopo la netta vittoria per 3-0 al «PalaMatese» contro la Farmitalia Volley Valley Tremestieri Etneo, in una semifinale playoff dal clima incandescente, la squadra si era giocata tutto a Catania. Lì, dopo una battaglia sportiva senza risparmiarsi, le ragazze di coach Scappaticcio si sono arrese solo al golden set (15-12), vedendo sfumare un traguardo che sarebbe stato storico. Una stagione chiusa con orgoglio e onore, che resta il punto di partenza per rilanciare nuove ambizioni. La strada verso i prossimi obiettivi riparte da qui.