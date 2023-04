Vuole suicidarsi e viene salvato: Premio Nazionale Giuseppe Salvia al Vigile del Fuoco eroe

Per il gesto eroico, la Città di Caserta ha conferito al V.C. Gianfranco Leonetti un encomio solenne

CASERTA – Si è tenuta questa mattina, presso l’Aula Magna della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II alla presenza del Sottosegretario di Stato all’Interno On. Emanuele Prisco e di altre Autorità civili e militari, la cerimonia di premiazione della prima edizione del premio nazionale “Giuseppe Salvia”. Il riconoscimento è andato al coordinatore Gianfranco Leonetti, in servizio presso il Comando dei vigili del fuoco di Caserta, per un soccorso a persona.

L’intervento di soccorso, avvenuto il 29 gennaio 2021 ed in aiuto di una persona che minacciava di suicidarsi, ha comportato che il Vigile del fuoco affrontava, subendone proprie conseguenze fisiche, anche una violenta colluttazione con l’aspirante suicida che cercava di trascinarlo con sé nel vuoto, riuscendo però prima ad immobilizzarlo e poi a trarlo in salvo.

La brillante operazione tecnica effettuata dal coordinatore Leonetti, l’unico premiato in tutta Italia per il corpo dei vigili del fuoco, ha consentito la perfetta riuscita delle operazioni svolte dalla squadra che ha operato nell’intervento di soccorso, suscitando l’incondizionato plauso delle persone presenti e dando ulteriore positivo risalto all’immagine del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Per il gesto eroico, la Città di Caserta ha conferito al V.C. Gianfranco Leonetti un encomio solenne. Anche il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco unendosi al plauso suscitato ha voluto rivolgere al Vigile del fuoco espressioni di vivo compiacimento per le lodevoli capacità dimostrate e per il positivo ritorno di immagine.

Alla cerimonia di premiazione ha partecipato il Direttore Regionale della Campania Ing. Emanuele Franculli ed il Comandante di Caserta Ing. Paolo Massimi.