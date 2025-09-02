ZANZARA KILLER, Febbre del Nilo: nuova vittima nel casertano, comunità in lutto

Nonostante i tentativi dei medici e le cure somministrate, l’uomo non è riuscito a superare le complicazioni provocate dall’infezione

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

PIETRAVAIRANO – Il virus West Nile torna a colpire nel casertano. Un uomo di 75 anni, residente nel centro storico di Pietravairano, è deceduto dopo essere stato punto da una zanzara infetta.

L’uomo, ricoverato nei giorni scorsi presso l’ospedale di Piedimonte Matese, aveva mostrato un progressivo peggioramento delle condizioni di salute. Domenica, a causa dell’aggravarsi del quadro clinico, si era reso necessario il trasferimento urgente all’ospedale di Eboli. Per consentire il trasporto in tempi rapidi, era stata allertata un’eliambulanza che aveva prelevato il paziente e lo aveva portato nella struttura sanitaria salernitana.

Nonostante i tentativi dei medici e le cure somministrate, l’uomo non è riuscito a superare le complicazioni provocate dall’infezione e si è spento nelle scorse ore.

I funerali si terranno giovedì 4 settembre alle ore 16:00 presso la chiesa di San Giovanni a Pietravairano, dove la comunità si stringerà attorno ai familiari per l’ultimo saluto.